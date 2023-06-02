Троицкая родительская суббота 3 июня 2023 года в Кирове: как будут ходить автобусы до кладбищ

«Комсомолка» узнала, как горожане смогут добраться до мест захоронений. Фото: Андрей АБРАМОВ

Троицкая родительская суббота считается днем поминовения усопших. В 2023 году дата выпала на 3 июня. Традиционно с самого утра кировчане отправятся на кладбища. Редакция «КП - Киров» узнала, как горожане смогут добраться до мест захоронений.

УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА

В Троицкую родительскую субботу, 3 июня, в Кирове организуют специальные рейсы до мест захоронений. Как сообщили в городской администрации, жители с 07.00 до 15.00 смогут уехать до Макарьевского, Филейского и Федяковского кладбищ.

Уточняется, что стоимость проезда на дополнительных рейсах составит 45 рублей, для льготных категорий кировчан - 40 рублей. Долгосрочные проездные билеты и банковские карты на таких маршрутах будут не действительны. В автобусе можно расплатиться только наличными средствами.

Кроме того, горожанам напомнили, что 3 июня в Кирове также начинается Великорецкий крестный ход. В связи с этим на время прохождения паломников по старому мосту движение транспорта перекроют. Полный список участков, по которым запретят проезд, можно найти здесь.

МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ:

- от улицы Профсоюзной рядом с домом № 78 в районе пересечения с Карла Либкнехта до Макарьевского кладбища с остановками: «Улица Профсоюзная» (у моста через Вятку) - «Улица Проезжая» - «Троицкая церковь» - высадка пассажиров у Макарьевского кладбища. Автобусы будут курсировать по свободному расписанию и отправляться по мере наполнения.

- от остановки «Площадь ХХ партсъезда» у дома № 2 по улице Ленинградской до Филейского кладбища. Автобусы также будут отправляться по свободному расписанию.

- от остановки «Улица Кирова» на Парковой в Нововятском районе - Южный обход - развязка на Южном обходе - высадка пассажиров у Федяковского кладбища. Отправление автобусов от остановки «Улица Кирова» планируется по расписанию: 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30. Отправление от Федяковского кладбища - по расписанию: 7.30, 8.30, 9.30, 11.30, 13.00, 14.00.