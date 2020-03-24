2020-03-24T11:04:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 24 марта 2020 года: семеро подтвержденных и один под подозрением

Сейчас врачи ждут результаты анализов из лаборатории по последнему подозреваемому
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
В ближайшее время из лаборатории должны прийти результаты анализов последнего подозреваемого.В ближайшее время из лаборатории должны прийти результаты анализов последнего подозреваемого.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Кировской области зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусом и один случай подозрения на него. Напомним, это супружеская пара, вернувшаяся из Германии, их четверо соседей по вагону и молодой человек, вернувшийся из Швейцарии.

Сейчас врачи ожидают результатов анализов девушки с подозрением на инфекцию, вернувшейся из Турции. Они должны прийти в ближайшее время. Все контактные лица установлены, с ними проводится профилактическая работа.

Все пациенты находятся в специальных изолированных боксах кировской инфекционной больницы и получают все необходимое лечение. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.

Напоминаем, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водка, гречка и туалетная бумага: из-за страха перед коронавирусом кировчане массово опустошают магазины. Свою энергию горожане обратили в русло паники, к счастью, еще легкой. Прятаться в бункеры никто не стал, а вот продукты в магазинах начали сметать почти подчистую (подробности)

Как кировчанам распознать коронавирус и защититься от него? Роспотребнадзор по Кировской области составил для населения памятку с симптомами новой инфекции и рекомендациями по профилактике (подробности)

В Кирове госпитализирована еще одна семья с подозрениями на коронавирус. Как сообщает правительство Кировской области, еще у одной жительницы области тест-система обнаружила коронавирус. Выяснилось, что она, вместе со своей матерью и сестрой возвратились из Турции. По прибытии в город, семья ничего не сообщила по телефону горячей линии. После они поехали к своим друзьям в Белую Холуницу. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смертельное ДТП в Свечинском районе: погибли два человека
В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми
Из-за коронавируса кировским школьникам продлили каникулы на три недели
Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 24 марта 2020 года: семеро подтвержденных и один под подозрением
«Ростелеком» открывает доступ к цифровому сервису образования «Лицей»
Кинотеатр «Колизей» в Кирове продолжит работу в штатном режиме
За выходные врачи проверили на коронавирус 1100 кировчан
В Кировской области проверят финансовую отчетность Фонда капремонта
Деревни Слободского района хотят присоединиться к Кирову из-за плохих условий жизни
Американка с русскими корнями ищет родственников в Богородском районе
Путевки в кировские детские сады временно прекратили выдавать
В Кирове пропал 14-летний подросток
Склоны оврага Засора в Кирове размывает вода из запущенного коллектора
Вятский государственный университет – в числе ключевых участников промышленного и социально-экономического развития региона и страны
В Кирове появится 62 безопасные и качественные автомобильные дороги