Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 23 марта 2020 года: семеро подтвержденных и один под подозрением

23 Март 2020 2020-03-23T12:55:13+03:00

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В Кировской области зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусом и один случай подозрения на него. Напомним, это супружеская пара, вернувшаяся из Германии, их четверо соседей по вагону и молодой человек, вернувшийся из Швейцарии. 22 марта пришли анализы последних двоих человек, находящихся под подозрением в Кировской инфекционной больнице.

В этот же день медики выявили еще одну женщину, у которой тест-система показала наличие вируса. Вернувшись из Турции с двумя дочерьми, кировчанка не стала спешить в больницу, а отправилась в гости к друзьям в Белую Холуницу. Местоположение всех возвращающихся из других стран быстро определяют, и эта семья не стала исключением. У одной из сестер тест-система показала наличие коронавируса. Семьи гостей и хозяев госпитализировали в Кировскую инфекционную больницу. Анализы девушки с подозрением на коронавирус отправили в новосибирскую больницу. Все контактные лица установлены, с ними проводится профилактическая работа.

Сейчас и заболевшие, и подозреваемая находятся в специальных изолированных боксах и получают все необходимое лечение. Состояние пациентов врачи оценивают как стабильно удовлетворительное.

Напоминаем, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU