«Комсомолка» вновь стала первой в рейтинге самых читаемых СМИ Кировской области
По итогам месяца «Комсомольская правда» в Кирове заняла первое место среди самых читаемых СМИ Кировской области. Согласно рейтингу дневников и сайтов LiveInternet.ru, в апреле наши материалы посмотрели 720 тысяч 558 раз. На сайт перешли 338 тысяч 636 уникальных посетителей. Из них 35% читателей - жители Кировской области.
Предлагаем вам прочитать пять наиболее популярных материалов за прошедший апрель:
1. Родная кровь: брат Алексея Булдакова из Кирова предчувствовал смерть актера - 53 575 просмотров.
2. Потребление как у торгового центра: кировчанке выставили счет за воду в 246 тысяч рублей - 15 346 просмотров.
3. Праздник Благовещения в 2019 году: церковные традиции, народные обычаи, приметы и службы в Кирове - 11 603 просмотров.
4. Работник автосервиса распилил автомобиль клиента и сдал его частями в металлолом
- 8 111 просмотров.
5. Житель Кирова продает на «Авито» газировку за 4,5 миллиона рублей - 7 665 просмотров.
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ИСТОЧНИК KP.RU