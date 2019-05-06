«Комсомолка» вновь стала первой в рейтинге самых читаемых СМИ Кировской области

СЕГОДНЯ 18:28 2019-05-06T18:31:25+03:00

Всего в рейтинг попали 56 сайтов. Фото: liveinternet.ru

В апреле наши материалы просмотрели 720 тысяч 558 раз

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По итогам месяца «Комсомольская правда» в Кирове заняла первое место среди самых читаемых СМИ Кировской области. Согласно рейтингу дневников и сайтов LiveInternet.ru, в апреле наши материалы посмотрели 720 тысяч 558 раз. На сайт перешли 338 тысяч 636 уникальных посетителей. Из них 35% читателей - жители Кировской области.

Предлагаем вам прочитать пять наиболее популярных материалов за прошедший апрель:

1. Родная кровь: брат Алексея Булдакова из Кирова предчувствовал смерть актера - 53 575 просмотров.

2. Потребление как у торгового центра: кировчанке выставили счет за воду в 246 тысяч рублей - 15 346 просмотров.

3. Праздник Благовещения в 2019 году: церковные традиции, народные обычаи, приметы и службы в Кирове - 11 603 просмотров.

4. Работник автосервиса распилил автомобиль клиента и сдал его частями в металлолом

- 8 111 просмотров.

5. Житель Кирова продает на «Авито» газировку за 4,5 миллиона рублей - 7 665 просмотров.

Благодарим наших читателей за то, что вы остаетесь с нами!

ИСТОЧНИК KP.RU