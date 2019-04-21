2019-04-21T10:24:34+03:00
Общество

Житель Кирова продает на «Авито» газировку за 4,5 миллиона рублей

Мужчина утверждает, что бутылке с напитком уже много лет
Анна КРЮКОВА
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Бутылка с напитком стоит дороже квартиры. Фото: avito.ruБутылка с напитком стоит дороже квартиры. Фото: avito.ru
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Кировчанин опубликовал на сайте «Авито» объявление о продаже газированной воды Schweppes Indian Tonic. За напиток в стеклянной бутылке мужчина запросил ни много ни мало 4,5 миллионов рублей. Мужчина утверждает, что напитку уже много лет.

- Коллекционный «Швепс», все смотрим по маркировке, - отметил в объявлении житель Кирова. - Знающие поймут. Ему много-много лет! Ты можешь почувствовать вкус прошлого! Коллекционный, был много лет назад отложен специалистом завода Coca-Cola для такого специального случая.

Напомним, что житель Вятских Полян продает на сайте «Авито» грузовик времен Великой Отечественной войны. Правда за грузовик ЗиС-5 мужчина запросил меньшую сумму, чем кировчанин за бутылку газировки. Он оценил автомобиль в 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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