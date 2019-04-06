Праздник Благовещения в 2019 году: церковные традиции, народные обычаи, приметы и службы в Кирове
В основе духовной жизни православных христиан стоят двенадцать самых главных праздников. Важнейший из них - воскрешение Иисуса Христа. В 2019 году вперед Пасхи идет праздник Благовещения. По православным канонам в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил благую весть: она станет матерью сына Божия.
Дата Благовещения едина для каждого года, как и Рождество Христово. Праздник благой вести отмечается 7 апреля. Ровно через девять месяцев, 7 января, православные отмечают рождение Иисуса.
Как и у любого праздника (языческого ли, православного или католического), у Благовещения есть свои традиции и обычаи.
ЦЕРКОВНЫЕ СЛУЖБЫ И ТРАДИЦИИ
Ежегодно 7 апреля в храмах проходят церковные служения: начиная с Великого повечерия, идет всенощное бдение, на котором священнослужители читают Литургию святого Иоанна Златоуста. В этот день принято всем церковным служителям надевать праздничные одеяния небесно-голубого цвета - колоритного символа Богородицы.
Во время богослужения пришедшим рассказывают историю праздника. После служб в соборах и церквях священники выпускают на волю птиц из клеток. Это жест, символизирующий свободу.
Так как в 2019 году Благовещение выпадает не на Страстную неделю (самое строгое время поста, последние семь дней перед Пасхой), то постящимся православным в этот день разрешаются послабления. 7 апреля люди могут есть рыбу. Но традиционным блюдом в Благовещение является просфора - небольшой пресный хлеб. Во время литургии просфоры освящаются в храмах. Святой хлеб в семье печется на каждого человека. Есть просфору необходимо натощак.
В Кирове в день Благовещения торжественное архиерейское богослужение пройдет в Благовещенском храме города Слободского. Служба начнется в 9.00.
А накануне Благовещения Богородицы, в субботний вечер, в 17.00, пройдет Всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе города Кирова, возглавляемое митрополитом Вятским и Слободским Марком.
НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ
Благовещение - не только один из главнейших праздников православной церкви, но и символ прихода весны. Поэтому у людей он часто связан с посевными работами.
Крестьяне освящали приготовленное зерно: ставили рядом с запасами икону и читали специальную молитву, чтобы Бог послал хороший урожай.
Но в этот день нельзя работать или заниматься домашними делами. По народной поговорке, в этот день ни птица гнезда не вьет, ни девица косы не заплетает (по обычаю, если что-то делать в этот день с волосами, то судьба запутается). Больше времени в этот день следует уделить не ежедневной бытовой суете, а церковным службам.
Кроме того, в этот день не следует начинать какое-то новое дело или отправляться на заработки: оно потерпит крах.
В этот день по народным традициям необходимо делать как можно больше добрых дел: угощать нуждающихся, помогать убогим и немощным. Кроме того, раньше девушки отправлялись в поля и леса за целебными травами, ведь в этот день Господь благословляет все живое.
ПРИМЕТЫ НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Если 7 апреля на улице ясная погода, то лето будет теплое, а урожай осенью будет богатым.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
С Благовещением Богородицы связаны многие приметы.
Если 7 апреля на улице ясная погода, то лето будет теплое, а урожай осенью будет богатым.
Если в этот день еще снег лежит, то всходов хороших ждать не стоит.
Дождь на Благовещение сулит грибную осень и хороший сезон рыбалки.
Издревле православные знали, что в этот день нельзя надевать новую одежду, иначе носиться она будет плохо, быстро испортится и порвется.
Чтобы быть здоровым, на Благовещение надо умыться талой водой.
В день благой вести давать кому-то взаймы, отдавать что-то из дома означало будущую потерю.
А если загадать на Благовещение желание, то оно обязательно исполнится.
ИСТОЧНИК KP.RU