Праздник Благовещения в 2019 году: церковные традиции, народные обычаи, приметы и службы в Кирове

В основе духовной жизни православных христиан стоят двенадцать самых главных праздников. Важнейший из них - воскрешение Иисуса Христа. В 2019 году вперед Пасхи идет праздник Благовещения. По православным канонам в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил благую весть: она станет матерью сына Божия.

Дата Благовещения едина для каждого года, как и Рождество Христово. Праздник благой вести отмечается 7 апреля. Ровно через девять месяцев, 7 января, православные отмечают рождение Иисуса.

Как и у любого праздника (языческого ли, православного или католического), у Благовещения есть свои традиции и обычаи.

ЦЕРКОВНЫЕ СЛУЖБЫ И ТРАДИЦИИ

Ежегодно 7 апреля в храмах проходят церковные служения: начиная с Великого повечерия, идет всенощное бдение, на котором священнослужители читают Литургию святого Иоанна Златоуста. В этот день принято всем церковным служителям надевать праздничные одеяния небесно-голубого цвета - колоритного символа Богородицы.

Во время богослужения пришедшим рассказывают историю праздника. После служб в соборах и церквях священники выпускают на волю птиц из клеток. Это жест, символизирующий свободу.

Так как в 2019 году Благовещение выпадает не на Страстную неделю (самое строгое время поста, последние семь дней перед Пасхой), то постящимся православным в этот день разрешаются послабления. 7 апреля люди могут есть рыбу. Но традиционным блюдом в Благовещение является просфора - небольшой пресный хлеб. Во время литургии просфоры освящаются в храмах. Святой хлеб в семье печется на каждого человека. Есть просфору необходимо натощак.

В Кирове в день Благовещения торжественное архиерейское богослужение пройдет в Благовещенском храме города Слободского. Служба начнется в 9.00.

А накануне Благовещения Богородицы, в субботний вечер, в 17.00, пройдет Всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе города Кирова, возглавляемое митрополитом Вятским и Слободским Марком.

НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

Благовещение - не только один из главнейших праздников православной церкви, но и символ прихода весны. Поэтому у людей он часто связан с посевными работами.

Крестьяне освящали приготовленное зерно: ставили рядом с запасами икону и читали специальную молитву, чтобы Бог послал хороший урожай.

Но в этот день нельзя работать или заниматься домашними делами. По народной поговорке, в этот день ни птица гнезда не вьет, ни девица косы не заплетает (по обычаю, если что-то делать в этот день с волосами, то судьба запутается). Больше времени в этот день следует уделить не ежедневной бытовой суете, а церковным службам.

Кроме того, в этот день не следует начинать какое-то новое дело или отправляться на заработки: оно потерпит крах.

В этот день по народным традициям необходимо делать как можно больше добрых дел: угощать нуждающихся, помогать убогим и немощным. Кроме того, раньше девушки отправлялись в поля и леса за целебными травами, ведь в этот день Господь благословляет все живое.

ПРИМЕТЫ НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Если 7 апреля на улице ясная погода, то лето будет теплое, а урожай осенью будет богатым.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С Благовещением Богородицы связаны многие приметы.

Если 7 апреля на улице ясная погода, то лето будет теплое, а урожай осенью будет богатым.

Если в этот день еще снег лежит, то всходов хороших ждать не стоит.

Дождь на Благовещение сулит грибную осень и хороший сезон рыбалки.

Издревле православные знали, что в этот день нельзя надевать новую одежду, иначе носиться она будет плохо, быстро испортится и порвется.

Чтобы быть здоровым, на Благовещение надо умыться талой водой.

В день благой вести давать кому-то взаймы, отдавать что-то из дома означало будущую потерю.

А если загадать на Благовещение желание, то оно обязательно исполнится.