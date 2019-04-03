Родная кровь: брат Алексея Булдакова из Кирова предчувствовал смерть актера

Заслуженный артист России, «народный генерал страны» Алексей Булдаков скоропостижно скончался 3 апреля. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Актеру неделю назад исполнилось 68 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/701020" frameborder="0"></iframe> Умер Алексей Булдаков.«Ну вы, блин, даёте»... Не стало «генерала Иволгина» из «Особенностей национальной охоты». Актёр Алексей Булдаков умер в 68 лет

«КТО МОИ ПРЕДКИ - ДЛЯ МЕНЯ ЗАГАДКА»

Говоря об Алексее Булдакове, нельзя не вспомнить его роль генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты», которая принесла ему всенародную любовь. Но и забыть о том, что корни знаменитого актера берут свое начало в Вятке, непростительно. Его дед по материнской линии жил в Вятской губернии и разводил орловских коней. Из-за этой памятной страницы в истории своей семьи «национальный генерал» считал, что вся его семья родом из Орловской области.

Правда открылась лишь девять лет назад во время передачи «Моя родословная» на одном из федеральных каналов.

- Кто мои предки - для меня полная загадка, - рассказал в эфире программы Алексей Булдаков. - Вообще, любопытно узнать, кто же был у меня в родословной. Я всегда считал, что мой дед был родом из Орловской области, так как всю жизнь он разводил орловских рысаков. В семье даже ходила легенда, будто фамилия Булдаков перешла к роду по женской линии. Мол, мой прадед, конюх, женился на дочери хозяина конезавода, но тот дал согласие на брак только с условием: парень должен взять фамилию жены.

Но эта легенда оказалась лишь красивой выдумкой. Актер в старых семейных архивах нашел документы отца. В свидетельстве о рождении, в графе места, была написана Вятка.

В апреле 2010 года Алексей Иванович приехал в Киров на дальнейшее «расследование». В госархиве актеру показали документы, касающиеся его семьи, начиная с 1720 года. По бумагам оказалось, что дед актера жил в селе Ошеть. Здесь же родился и его отец.

РОДСТВО С БРАТЬЯМИ ВАСНЕЦОВЫМИ

В Сунском районе актера встретили по-семейному, с почестями и хлебом с солью. На встречу с Алексеем Булдаковым приехал кировский телеканал «ГТРК», пришел местный краевед Леонид Зворыгин и проживший всю жизнь в Ошети прямой родственник народного артиста, его брат в четвертом поколении Леонид Булдаков.

- По материалам, которые я нашел о роде Булдаковых, можно уже книгу писать, - рассказал тогда еще, девять лет назад, краевед Леонид Зворыгин. - У династий актера и знаменитых Васнецовых есть тесная родственная связь. Бабушки обеих семей были из одного рода Широких. Еще одной новостью стало то, что Михаил Тихоницкий, священник, расстрелянный после революции и причисленный к лику святых, - тоже родственник Алексея Ивановича.

В доме краеведа впервые встретившиеся братья попили чай, обсудили свою родословную.

- Масса впечатлений: оказывается, в родстве с великими художниками, я увидел церковь, где крестился мой отец, - рассказал Алексей Булдаков.

Однако в саму деревню Булдаки, где зародился род актера, так и не удалось попасть. В конце апреля, в разгар оттепели все дороги размыло. Добраться до деревушки можно было лишь на тракторе.

«РОДСТВЕННАЯ КРОВЬ ПОЧУВСТВОВАЛА»

Актер несколько раз приезжал в Ошеть. И этой осенью, после окончания съемок, хотел наведаться на малую родину, но так и не успел. Об этом «Комсомолке» рассказал брат актера Леонид Булдаков.

- Очень жаль, что все вот так… - вздыхает Леонид Иванович. - Он снова собирался к нам приехать в этом году. Но у него не получалось. Даже специально в Монголию пораньше отправились, чтоб летом - к нам. Мы редко общались. В праздники созванивались, поздравляли друг друга. Вот в день рождения его последний раз звонил. Он обещал на родину предков заглянуть. Мне ехать на похороны здоровье не позволяет. Уже второй день лежу, болею. И оба дня предчувствие нехорошее. Видно, родственная кровь почувствовала. Друг Алексея, который вместе с ним был, рассказал, что монголы очень его любят, фотографировались часто. Да и у нас в Курчуме и Ошети его тепло встречали. Он в мой дом приходил. Вместе сидели. Широкой души человек. Многим помогал. Сюда когда приезжал, общался со всеми, как простой человек. Ничто естественное ему не чуждо. Наш он - булдаковский мужик.

СПРАВКА «КП»

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года на Алтае, но впоследствии вместе с семьей уехал в Казахстан. В 1993 году он вернулся на Родину и поселился в Москве. Играл в спектаклях по пьесам Максима Горького и Александра Островского, также дебютировал в кино, исполнив роль партизана в картине Леонида Макарычева «Сквозь огонь». Однако самой известной его кинолентой по праву считаются «Особенности национальной охоты».

Дата прощания и похорон актера пока неизвестна.