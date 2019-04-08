Потребление как у торгового центра: кировчанке выставили счет за воду в 246 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-08T15:20:42+03:00

В РКЦ опровергли такой огромный счет и сказали, что женщина должна заплатить 11 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Кировчане уже давно стали жаловаться на абсурдные цифры в квитанциях на оплату ЖКХ. Но рекордсменом по Кировской области стала женщина, рассказавшая свою историю в социальных сетях. Она опубликовала фотографию квитанции и написала, что неподъемную к оплате сумму ей начислили в феврале: 233 тысячи рублей.

- Билась весь месяц, чтобы исправили, перепечатали квитанцию и дали реальную цифру, - написала анонимный пост женщина. - Убедили подождать, не платить. Сказали, что придет новая квитанция с реальными цифрами. Пришла. Какой итог: такое потребление, как у торгового центра.

После перерасчета сумма в «графе» итог не уменьшилась, а увеличилась на одиннадцать тысяч: 246 113 рублей!

Однако в РКЦ «Комсомолке» пояснили, что в квитанции сумма двух приборов учета была объединена. У второго показания равны нулю.

- Соответственно, в момент передачи данных клиентом, по второму прибору учета было сформировано потребление от ноля до факта по прибору учета, - сообщили в центре. - В платежном документе за март 2019 года показания измерительных приборов учета, как начальные, так и конечные, были приведены к фактическому соответствию, и был сделан перерасчет: разница между суммой в февральской квитанции с минусом и квитанцией за март с фактическими показаниями прибора учета. По факту сумма, предъявленная ему к оплате, составила 11 тысяч рублей, а не 246 тысяч рублей. Напоминаем всем кировчанам о необходимости проявлять внимание при передаче данных приборов учета. Особенно если в квартире несколько приборов учета.

ИСТОЧНИК KP.RU