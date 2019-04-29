Работник автосервиса распилил автомобиль клиента и сдал его части в металлолом

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-29T14:46:48+03:00

Работник автосалона распилил машину на части и сдал их в металлолом Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранее судимый кировчанин почти три года будет трудиться в колонии общего режима

Изменить размер текста: A A

В Кирове осудили работника автосервиса за кражу машины клиента. Однако, молодой человек исхитрился и не просто угнал автомобиль и продал его скупщикам, а сдал его в металлолом...по частям.

Как установило следствие, автослесарь чинил клиентскую легковушку ВАЗ-21140. Но, заметив, что за ним никто не следит и не смотрит, решил украсть машину. Молодой человек распилил автомобиль на части и увез его в пункт приема металлолома.

Кировчанина осудили по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Преступление молодой человек совершил в то время, пока его судимость не была погашена. Суд счел это обстоятельство отягчающим и приговорил автослесаря к двум годам и десяти месяцам лишении свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU