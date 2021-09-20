Главные новости в Кирова с 13 по 19 сентября: поиски солдата, новые авиарейсы и спасенные медвежата

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! В понедельник, 20 сентября, температура воздуха составит от +5 до +7 градусов, ветер юго-западный, умеренный. Сегодня несколько десятков домов в областном центре останутся без электроэнергии из-за профилактических работ на подстанциях. График отключения.

УШЕДШИЙ ЗА ГРИБАМИ СОЛДАТ БЫЛ НАЙДЕН СПУСТЯ ШЕСТЬ ДНЕЙ

Служащий воинской части из Кировской области ушел в лес за грибами с незаряженным автоматом АК-47, но так и не вернулся обратно в часть. 16 сентября измотанный военнослужащий брел по обочине и наткнулся на патруль, который доставил его в ближайший военный госпиталь. Читать

«ПОБЕДА» ЗАПУСТИЛА ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ НА УТРЕННИЕ РЕЙСЫ В МОСКВУ И ПИТЕР

Авиакомпания «Победа» открыла продажи билетов Москву и Санкт-Петербург на зимний период 2021-2022 годов. При этом с 31 октября жители и гости Кирова смогут совершать полеты в Москву и обратно не только ежедневными вечерними, но и утренними рейсами авиакомпании «Победы». А рейсы в Санкт-Петербург планируется совершать пять раз в неделю. Читать

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИНОМАРКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ В КИРОВЕ

Лидирующую позицию из авто с пробегом на вторичном рынке занял Ford Focus, спрос на который за год вырос на 0,1%. Средняя стоимость поддержанной иномарки по итогам 8 месяцев составила 279 тыс рублей. Читать

В КОТЕЛЬНИЧЕ МЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВАЛО НЕФТЕПРОДУКТЫ В ЧЕРНЯНИЦУ

7 сентября на реке побывали специалисты ведомства по факту мора рыбы. Для установления суммы ущерба подсчитали погибших особей - по виду, весу и количеству. Кроме того, сотрудники ведомства взяли пробы воды. Лабораторный анализ показал: в речке превышена предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в 7,4 раза. Читать

МЕДВЕЖАТ-СИРОТ, СПАСЕННЫХ В ОПАРИНСКОМ РАЙОНЕ, ВЫПУСТИЛИ В ЛЕС

Медвежата из Опаринского района, оставшиеся без мамы и спасенные местными лесорубами, вернулись домой! Зверят, изрядно подросших за полгода, привезли из Тверской области в родные края. Сейчас они будут жить в заказнике «Былина» на территории муниципалитета, в котором они родились. Читать