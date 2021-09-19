«Горэлектросеть» опубликовала график отключения электричества в Кирове на 20 сентября

Подача ресурса возобновится по всем адресам к 17.00. Фото: pixabay.com

АО «Горэлектросеть» проведет плановые отключения электричества в Кирове в понедельник, 20 сентября. Ремонтные работы запланированы на подстанциях в четырех районах города, сообщается на официальном сайте ресурсоснабжающей компании.

- Все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений, надеемся на ваше понимание, - сообщили в «Горэлектросеть».

Электричество пропадет на срок от трех до десяти часов. Подача ресурса возобновится по всем адресам к 17.00.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В КИРОВЕ НА 20 СЕНТЯБРЯ

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.