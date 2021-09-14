«От Ford Focus до Toyota Corolla»: Эксперты назвали самые популярные иномарки на вторичном рынке в Кирове

Средняя стоимость Ford Focus по итогам 8 месяцев составила 279 тыс рублей. Фото: Андрей КАРА

Эксперты сервиса «Авито Авто» провели анализ вторичного рынка, выяснив самые популярные иномарки в 2021 году в Кирове. Информацию предоставила пресс-служба сервиса.

Лидирующую позицию из авто с пробегом на вторичном рынке занял Ford Focus, спрос на который за год вырос на 0,1%. Средняя стоимость поддержанной иномарки по итогам 8 месяцев составила 279 тыс рублей.

На второй строчке расположился автомобиль Renault Logan, средняя цена которого составила 299 тыс. рублей. На третьем месте по популярности среди кировчан оказался Chevrolet Niva со средней ценой 345 тыс рублей.

Топ наиболее востребованных моделей иномарок на вторичном авторынке в Кирове. Фото: «Авито Авто»

В целом спрос на иномарки на вторичном рынке в Кирове за первые 8 месяцев 2021 года вырос на 7%.