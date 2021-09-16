В Кировской области нашли солдата, потерявшегося в лесу с оружием

Солдат ушел в лес за грибами и заблудился. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области отыскали солдата, который потерялся в лесу с оружием. Молодого человека нашли, к счастью, живым. Новость сообщила Ассоциация «Комитет солдатских матерей».

Известие организация получила 15 сентября в 19.04. По их сообщению, срочника доставили в ближайший военный госпиталь. На молодом человеке визуально нет никаких травм, однако он «очень голодный», по сообщению ассоциации. К нему приехали его родители, сейчас они находятся с ним.

- Мы очень переживали за Рустама, - сообщает Диана, сестра солдата. - Отец участвовал в поиске. Сейчас находится с ним рядом в госпитале. Наконец то все наши переживания позади. Мы благодарим всех кто не остался равнодушным к этой истории. Особая благодарность командованию войсковой части, которые не прекратили поиски и верили что Рустам не дезертир, что случилось неприятное досадное недоразумение, которое могло привести к трагедии.

Напомним, о пропаже молодого солдата стало известно 9 сентября. 24-летний Рустам Нуртекешев, служивший в РВСН (ракетные войска стратегического назначения - Ред.) стоял в карауле на КПП на полигоне. Как сообщает «Комитет солдатских матерей», парень запросил у командира разрешение сходить в лес за грибами. Возвращаясь в часть, молодой человек отклонился от маршрута и заблудился.

На поиски бросили множество сил, солдата искали сотрудники полиции, ОМОН, волонтеры «Лизы Алерт» - в общей сложности порядка 120 человек. Представитель поисковой группы Федор пояснил «Комсомолке», что, со слов отца, молодой человек плохо ориентируется на местности - вот и заблудился в наших лесах. Версию о побеге он отмел сразу.

- Человек общительный и положительный, конфликтных отношений ни с кем не строил, имеет два высших образования. Проблем в семье, личной жизни, с сослуживцами нет. Командиры его тоже уважают: он глупых решений не принимает, всегда проявляет разумную инициативу, - рассказал поисковик. - Моменты негатива или факты неуставных взаимоотношений изначально отпадают. Мое мнение - он действительно заблудился.

Командование части также не поддержало версию о самовольном уходе из части. Однако так это или нет, предстоит выяснить военному Следственному комитету. Еще во время поисков солдата ведомство возбудило уголовное дело по статье «Дезертирство».