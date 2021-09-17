В Котельниче местное предприятие сливало нефтепродукты в Черняницу

Отходы в реку сливало местное предприятие. Фото: vk.com/priroda_43

В Котельничском районе в реке Черняница массово вымерла рыба. Анализ показал: в воду сливали нефть. Об этом сообщили в региональном Минохраны окружающей среды.

7 сентября на реке побывали специалисты ведомства по факту мора рыбы. Для установления суммы ущерба подсчитали погибших особей - по виду, весу и количеству. Кроме того, сотрудники ведомства взяли пробы воды. Лабораторный анализ показал: в речке превышена предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в 7,4 раза.

Подозрение пало на одно из предприятий Котельнича. В результате удалось установить, что отходы в Черняницу сливает именно оно. Разрешительной документации на сброс стоков в водоем у организации не было. Скорее всего, предприятию теперь будет грозить немалый штраф.