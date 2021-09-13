В Кирове открыли продажи билетов в Москву и Санкт-Петербург на зимний период

Расписание меняется с 31 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировчане могут купить билет на самолет до Москвы или Санкт-Петербурга. Пресс-служба аэропорта «Победилово» сообщает, что продажи на зимний период 21/22 открыты.

Так, с 31 октября 2021 года рейсы Киров-Москва и обратно будут осуществляться утром и вечером. В Санкт-Петербург самолеты будут отправляться до пяти раз в неделю.

Расписание рейсов во Внуково:

- DP277 Москва-Киров: ежедневно, вылет из Москвы в 07.55, прилет в Киров в 09.40;

- DP278 Киров-Москва: ежедневно, вылет из Кирова в 10.05, прилет в Москву в 11.55;

- DP275 Москва-Киров: ежедневно, вылет из Москвы в 19.35, прилет в Киров 21.15;

- DP276 Киров-Москва: ежедневно, вылет из Кирова в 21.45, прилет в Москву в 23.35.

Расписание рейсов в Пулково:

- DP513 Санкт-Петербург-Киров: вторник, суббота, вылет из Санкт-Петербурга в 10.45, прилет в Киров в 12.55;

- DP513 Санкт-Петербург-Киров: среда, пятница, воскресенье, вылет из Санкт-Петербурга в 16.05, прилет в Киров в 18.10;

- DP514 Киров-Санкт-Петербург: вторник, суббота, вылет из Кирова в 13.20, прилет в Санкт-Петербург в 15.20;

- DP514 Киров-Санкт-Петербург: среда, пятница, воскресенье, вылет из Кирова в 18.40, прилет в Санкт-Петербург в 20.40.

В расписании возможны изменения, сообщили в пресс-службе. Уточнить его и узнать необходимую информацию можно на сайте авиакомпании.