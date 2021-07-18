Коронавирус в Кировской области, последние новости на 18 июля: как изменилась статистика за последнюю неделю

В инфекционные стационары госпитализированы более 3500 заболевших, из них в тяжелом состоянии находятся более 150 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сайт Стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 12 по 18 июля 2021 года:

- в регионе зафиксировали 632 новый случая заражения COVID-19;

- 617 жителей области выздоровели;

- 7 человек умерли.

По данным регионального оперштаба, в инфекционные стационары госпитализированы 3696 жителей Кировской области. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 162 человека, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 7005 человек.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,85%. Регион находится на 37 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,96Rt.

В Кирове продолжают работать выездные пункты вакцинации от коронавируса. На минувшей неделе точка появилась в ТЦ «Время Простора» и будет работать с 21 по 24 июля. Подробнее о нем и других действующих в городе пунктах здесь.

Между тем в область поступила партия вакцины «КовиВак», однако в очень ограниченном количестве - всего 780 доз. Вместе с ней привезли и 4200 ампул препарата «Спутник V». Оба лекарства уже распределили по прививочным пунктам. Однако, что самое необычное - в Кировскую область привезли первую вакцину от коронавируса для домашних животных. Привить ею можно кошек, собак, хорьков и норок. Где ее искать и зачем - читайте здесь.

Тем временем в Интернете продолжают мониторить и блокировать сайты, на которых можно купить поддельный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. По состоянию на 16 июля нашли девять таких порталов, они будут заблокированы. Помимо этого, полиция мониторит и соцсети; так, на днях выявили комментатора из Советского района, распространявшего фейки про смерти из-за вакцины от коронавируса. Ему грозит штраф - от 30 до 100 тысяч рублей.

О печальном: в Кировской области отменили традиционный ежегодный фестиваль авторской песни «Гринландия». Организаторы сообщили, что из-за ковидных ограничений мероприятие провести не удастся, и призвали поклонников беречь себя и своих близких, а также воздержаться от поездок на поляну в Башарово.

И напоследок о хорошем: кировские врачи сумели спасти 14-летнего подростка с тяжелым постковидным осложнением на сердце. Коронавирус мальчик подцепил от матери, которая переболела им в легкой форме и потому не заподозрила, что заражена. У ребенка развилась тампонада сердца, его спасение потребовало много сил и времени. Сейчас подросток выписан из стационара и проходит реабилитацию.