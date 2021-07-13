В Кирове с 14 июля заработает еще один выездной пункт вакцинации

Свою работу продолжат также пункты вакцинации на Театральной площади и в парке имени Кирова. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове появится еще один выездной пункт вакцинации. Он расположится в ТЦ «Время Простора» (Щорса, 95/2, 2 этаж). Сделать там прививку от коронавируса можно будет с 14 по 17 июля и с 21 по 24 июля с 16 до 20 часов. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Кроме того, в городе продолжат свою работу и другие мобильные прививочные пункты:

- Театральная площадь - до 31 июля по будням с 9 до 17 часов, в выходные дни - с 8 до 15 часов;

- парк имени Кирова - до 30 июля ежедневно с 13 до 20 часов.

Прививку от коронавируса можно сделать также в любом стационарном пункте вакцинации, которые располагаются в поликлиниках. Они работают ежедневно, в том числе и по выходным. Для тех, у кого нет возможности привиться днем, работает круглосуточный пункт в плановом приемном покое горбольницы №5 (ул. Семашко, 1).