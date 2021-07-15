Кировчане смогут привить домашних животных от коронавируса

Привить от коронавируса можно кошек, собак, норок и хорьков. Фото: Алексей ФОКИН

Домашних животных кировчан можно привить от коронавируса. Первую партию вакцины для кошек, собак и норок, «Карнивак-Ков», привезли 15 июля. Найти ее можно в ветучастках Кирова и областной станции по борьбе с болезнями животных, сообщает региональное управление ветеринарии.

По информации ВОЗ, сообщения о заболевании животных коронавирусом поступили из 30 стран. Заразиться им от человека могут все представители кошачьих, собаки. хорьки и норки, человекообразные обезьяны. Поступившая вакцина для них - первый и единственный в мире препарат для прививки домашних любимцев от COVID-19, разработанный «Федеральным центром охраны здоровья животных».

Пушных зверей прививают двукратно, начиная с трехмесячного возраста; собак и кошек - с шестимесячного, с интервалом в 21 день. Ревакцинация - дважды в год через каждые шесть месяцев. Прививать беременных животных запрещено, в первый месяц после родов - тоже. Смешивать вакцину с другими лекарствами в шприце также нельзя. Под запретом использование препарата с другими иммунобиологическими лекарствами, а также прививка другими медикаментами в течение семи суток после очередной вакцинации.