В Кирове врачи спасли 14-летнего подростка с тяжелым осложнением на сердце после коронавируса

Для спасения жизни ребенка потребовалось немало усилий. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировские врачи спасли ребенка с тяжелым постковидным осложнением на сердце. Об этом рассказали в областном правительстве.

14-летнего подростка из Нолинского района привезли на вертолете санавиации в критическом состоянии. Первичный осмотр предположил, что у мальчика инфаркт. Ему провели компьютерную томографию и, исключив этот диагноз, перевели в детскую областную больницу. Врачи выявили, что у подростка произошла тампонада сердца: оно буквально плавало в жидкости, скопившейся в перикарде. Кроме того, у мальчика оказалось серьезное поражение легких.

Врачам пришлось пунктировать сердце, чтобы спасти юного пациента. Стабилизация его состояния и лечение потребовало много сил и времени. Сейчас подросток выписан из стационара и продолжает реабилитацию в своей поликлинике.

Ранее ребенок переболел ковидом, который подхватил от матери. Женщина наблюдала у себя симптомы, но состояние было не хуже, чем при обычном ОРВИ, и она не придала этому значения. Как объясняют врачи, в практике детской областной больницы уже есть много случаев разных отдаленных посткоронавирусных осложнений. COVID-19 в том числе может провоцировать новые болезни - субфебрилитет, астенический и церебрастенический синдромы, ревматоидный артрит, аутоиммунные заболевания.