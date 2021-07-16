Кировчанин заплатит штраф за фейковые комментарии о смертях из-за вакцины против коронавируса

Мужчина писал в соцсетях о якобы умерших из-за вакцины от ковида кировчанах. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Кировской области мужчина получит штраф за распространение фейков о коронавирусе в интернете. Информацию об этом сообщили в областном УМВД.

Так, на глаза правоохранителям попался комментатор в соцсетях, который под псевдонимом писал о якобы умерших из-за вакцины от ковида кировчанах. Сказочника нашли, им оказался житель Советского района. На него составили протокол об административном нарушении за «распространение заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан». Материалы отправили в суд на рассмотрение. За фейковые комментарии мужчина заплатит от 30 до 100 тысяч рублей.

Полиция продолжает мониторить соцсети. Параллельно проводится работа по выявлению сайтов, предлагающих купить поддельные результаты ПЦР-тестов. С начала июля выявлено уже девять таких порталов, все они будут заблокированы.