В Кировскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Ковивак»

Вакциной «Ковивак» будут прививать кировчан от 18 до 60 лет, а граждан старшей возрастной категории препаратом «Спутник V». Фото: vk.com/medkirovru

В Кировской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. На сегодняшний день первый компонент вакцины «Спутник V»получили уже 258,5 тысячи человек. Из них 190 тысяч сделали прививки уже двумя компонентами. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

На днях в наш регион пришла партия вакцины «Ковивак» в количестве 780 доз. Кроме того, поступило еще и 4200 ампул препарата «Спутник V», которая была распределена по всем прививочным пунктам региона.

Пос словам министра здравоохранения Кировской области, вакциной «Ковивак» будут прививать кировчан от 18 до 60 лет, а граждан старшей возрастной категории препаратом «Спутник V».