«Гринландия-2021» в Кировской области не состоится из-за коронавируса

Из-за действующих ограничений фестиваль не удастся провести. Фото: vk.com/grinlandia_fest

В Кировской области из-за коронавируса отменили ежегодный фестиваль «Гринландия». Сообщение об этом появилось в официальной группе, посвященной мероприятию. Причина тому - введенные ковидные ограничения.

- Оргкомитет Фестиваля благодарит всех участников заочных конкурсов «Гринландии-2021», проходивших в дистанционном режиме. Мы свято чтим традиции «Гринландии», но в нынешней эпидемиологической ситуации призываем всех друзей фестиваля отказаться от массовых выездов на поляну у с. Башарово в ближайшие выходные. Берегите себя и своих близких! - пишут организаторы.

В минувшем году фестиваль также не состоялся - по той же причине. В комментариях кировчане сожалеют об отмене мероприятия, волнуясь за то, что и через год оно может вновь не состояться.

Напомним, в Кировской области продолжают действовать введенные из-за COVID-19 ограничения. В их числе, помимо обязательного масочного режима - запрет на организацию развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с очным присутствием.