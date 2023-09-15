Без тюремного срока: как наказали водителя автобуса за травмы 29 человек

Особенно сильно пострадали две пенсионерки. Фото: УМВД
27 апреля в Кирове случилось ДТП: днем автобус врезался в столб на улице Производственной.
Суды закончились на днях. Подробности - от «Комсомолки».
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Автобус 38-го маршрута ехал от Щорса к Солнечной. Водитель нарушил правила: выбрал слишком высокую скорость.
- По версии следствия, это стало причиной того, что водитель не справился с управлением автобусом, выехал за пределы проезжей части и наехал на опору линии электропередач, - сообщали тогда в следственном управлении УМВД России по Кировской области.
Сам водитель - мужчина 1957 года рождения - признал вину. По его словам, отвлекся от руля перед самым моментом столкновения.
ВПЛОТЬ ДО РЕАНИМАЦИИ
Пострадали почти 30 человек, среди них несколько детей. Здоровью двоих пенсионерок - женщин 71 и 74 лет - причинен тяжкий вред. Водитель тоже получил травмы. На месте аварии были 9 бригад скорой помощи.
«Комсомолка» поговорила с одним из пассажиров. Парень не помнит сам момент аварии: очнулся уже в больнице. Сначала был в реанимации, потом - в общей палате. Очень болели затылок и колени. Кировчанин долго - несколько месяцев - «расхаживался», сейчас уже чувствует себя лучше.
Насколько известно нашей редакции, парень получил от страховой смехотворную компенсацию - что-то около тысячи рублей. По возможности продолжим следить за этой историей.
СУД ДА ДЕЛО
Уголовное дело было заведено по ч. 1 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
65-летний водитель «принял меры к возмещению морального ущерба пострадавши гражданам», - сообщили в прокуратуре Кировской области.
Вину подсудимого посчитали доказанной. С одной стороны, суд учел тяжесть содеянного. С другой стороны - данные о личности водителя, его немолодой возраст, совокупность смягчающих обстоятельств.
Приговор - 6 месяцев ограничения свободы.