«Не справился с управлением»: в Кирове возбудили уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе областного Следкома сообщили, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, отчего и произошло ДТП. По факту аварии возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, 27 апреля в Кирове автобус с пассажирами врезался в столб линии электропередачи. В результате пострадали 22 человека, в том числе два ребенка. Некоторых пришлось госпитализировать. В тот же день прокуратура начала проверку. Автопредприятие-перевозчик же сообщило, что автобус был исправен, а водитель утром проходил медосмотр.