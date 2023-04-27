«Неисправностей не было»: появились подробности совершения ДТП с пассажирским автобусом в Кирове

В аварии пострадали 22 человека. Фото: vk.com/simakov_v_n

Напомним, 27 апреля в Кирове автобус с пассажирами врезался в столб линии электропередачи, в результате чего пострадали 22 человека. Нескольких из них госпитализировали.

Как сообщил глава горадминистрации Вячеслав Симаков, машина принадлежит ООО «Союз-Авто». Представитель перевозчика сообщил, что водитель утром прошел предрейсовый медицинский осмотр, механик при выпуске на линию технических неисправностей автобуса не обнаружил.

На месте все еще работают сотрудники сотрудники УМВД, МЧС и прокуратуры, а также медики. Проверка установит степень вины водителя и причину случившегося.

АО «Горэлектросеть» и МУП «Кировсвет» обследуют поврежденную опору и организуют переключение сетей. ГИБДД рекомендовано провести дополнительную проверку предприятия, осуществляющего перевозку пассажиров в Кирове.

- В ближайшее время проведем внеплановую комиссию по безопасности дорожного движения. Такие инциденты не должны повторяться, а пассажиры общественного транспорта должны чувствовать себя в безопасности, - добавил Симаков.