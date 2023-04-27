Причины и условия совершения аварии сейчас устанавливаются. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове произошло жуткое ДТП: пассажирский автобус врезался в столб линии электропередачи. Первая информация появилась в соцсетях.

«С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ НАДО ЛЕТЕТЬ?»

Как сообщили очевидцы, происшествие случилось на улице Производственной. Судя по фото, автобус изрядно пострадал в результате столкновения, буквально смявшись, а лобовое стекло лопнуло. Основной удар пришелся на место рядом с водителем, где обычно находится кондуктор.

На месте происшествия немедленно образовалась толпа. Да и проезжавшие мимо кировчане прокомментировали ситуацию.

- Только что там проезжала, уже девять реанимаций стоит, - сообщила одна из жительниц в соцсетях.

- Жесть размазало его. С какой скоростью надо лететь? - прокомментировал второй.

- Результат гонок частных перевозчиков с муниципалами и прекрасного обслуживания автобусов, - предположил кто-то.

ОФИЦИАЛЬНО

Региональная Госавтоинспекция сообщает, что авария произошла в 15.20 у дома №24в по Производственной. Водитель автобуса 38 маршрута наехал на опору линии электропередачи. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. В аварии никто не погиб, но есть пострадавшие - их количество устанавливается. Всем оказана врачебная помощь.

- Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия, - добавили в ведомстве.

Областная прокуратура начала проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок в деятельности автотранспортного предприятия. Руководство ведомства контролирует итоги мероприятий.

UPD: как сообщили в областной травматологии, в аварии пострадали 22 человека, среди них два ребенка. В тяжелом состоянии находится одна женщина, остальные пассажиры - в удовлетворительном. Всем пациентам оказали необходимую медицинскую помощь.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В январе 2022 года в Кирове произошел похожий случай. Тогда пассажирский «ЛиАЗ» врезался в две машины и фонарный столб. В результате происшествия пострадали четыре человека. Тогда причиной аварии назвали рассеянность водителя: он отвлекся от управления, в результате чего и произошло столкновение.