Причины и условия совершения аварии сейчас устанавливаются. Фото: ГИБДД Кировской области
В Кирове произошло жуткое ДТП: пассажирский автобус врезался в столб линии электропередачи. Первая информация появилась в соцсетях.
«С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ НАДО ЛЕТЕТЬ?»
Как сообщили очевидцы, происшествие случилось на улице Производственной. Судя по фото, автобус изрядно пострадал в результате столкновения, буквально смявшись, а лобовое стекло лопнуло. Основной удар пришелся на место рядом с водителем, где обычно находится кондуктор.
На месте происшествия немедленно образовалась толпа. Да и проезжавшие мимо кировчане прокомментировали ситуацию.
- Только что там проезжала, уже девять реанимаций стоит, - сообщила одна из жительниц в соцсетях.
- Жесть размазало его. С какой скоростью надо лететь? - прокомментировал второй.
- Результат гонок частных перевозчиков с муниципалами и прекрасного обслуживания автобусов, - предположил кто-то.
ОФИЦИАЛЬНО
Региональная Госавтоинспекция сообщает, что авария произошла в 15.20 у дома №24в по Производственной. Водитель автобуса 38 маршрута наехал на опору линии электропередачи. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. В аварии никто не погиб, но есть пострадавшие - их количество устанавливается. Всем оказана врачебная помощь.
- Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия, - добавили в ведомстве.
Областная прокуратура начала проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок в деятельности автотранспортного предприятия. Руководство ведомства контролирует итоги мероприятий.
UPD: как сообщили в областной травматологии, в аварии пострадали 22 человека, среди них два ребенка. В тяжелом состоянии находится одна женщина, остальные пассажиры - в удовлетворительном. Всем пациентам оказали необходимую медицинскую помощь.
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
В январе 2022 года в Кирове произошел похожий случай. Тогда пассажирский «ЛиАЗ» врезался в две машины и фонарный столб. В результате происшествия пострадали четыре человека. Тогда причиной аварии назвали рассеянность водителя: он отвлекся от управления, в результате чего и произошло столкновение.