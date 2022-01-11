В Кирове автобус протаранил столб: прокуратура начала проверку

Опора линии электропередач сломалась после столкновения и частично рухнула на крышу автобуса. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове произошло серьезное ДТП: автобус «ЛиАЗ» врезался в две машины и столб. Из-за столкновения пострадали четыре человека - пассажиры транспорта. Об аварии сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло 10 января 2022 года в 20 часов. Как стало известно, у дома №79 по улице Воровского автобус №39 врезался последовательно в припаркованные автомобили «Мазда Демио» и «Лада Гранта», а после протаранил опору линии электропередач. Удар оказался такой силы, что столб попросту переломился пополам, причем верхняя часть его рухнула прямо на крышу общественного транспорта.

В результате аварии пострадали четверо пассажиров: двое молодых людей (18 и 25 лет) и две женщины (31 и 56 лет). Сам водитель, 54-летний мужчина, не пострадал. К счастью, полученные травмы оказались незначительными, и госпитализация им не потребовалась.

Автобус врезался также в припаркованные на обочине машины. Фото: vk.com/gibdd43

ОФИЦИАЛЬНО

На данный момент начаты сразу две проверки - ГИБДД и областной прокуратуры. Госавтоинспекция устанавливает причины и обстоятельства совершения аварии. Прокуратура проверяет исполнение законодательства при организации пассажирских перевозок в деятельности автотранспортного предприятия и соблюдение прав работников при организации их труда и отдыха.

Оценке также подлежит состояние улиц Кирова и исполнение обязанностей лицами, ответственными за содержание дорог. Как известно, в тот день, 10 января, с утра и до вечера шел снег, весьма затрудняя движение как транспорта, так и людей. Проверке подвергнут и органы контроля по пресечению правонарушений в сфере организации безопасности дорожного движения в Кирове.

КОММЕНТАРИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ АТП

Маршрут №39, чей автобус и попал в ДТП, обслуживает АО «АТП». Руководитель компании Денис Пырлог высказался о ситуации. По его мнению, в происшествии вина вовсе не в нехватке водителей, их непрофессионализме и уж тем более режиме сна и отдыха, который намеревается проверять прокуратура. По его словам, водитель отдыхал накануне рабочего дня и находился за рулем не дольше положенного времени. Причина очень проста: виновник аварии «отвлекся от управления», по его же собственным словам.

- Водитель за рулем автобуса работает много лет, не новичок! К сожалению, за мои 10 лет работы в этой сфере я вижу, что серьезные ДТП совершают как раз такие водители, у которых огромный стаж за плечами. И тут хоть каждый день проводи инструктажи и учебу, это не поможет. Они же «все знают», «все умеют», - комментирует руководитель АТП.

Денис Пырлог добавил также, что проводится служебное расследование, которое и покажет настоящую причину аварии.

- Вину с себя мы не снимаем, - заявил он.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В один из новогодних выходных, 6 января, произошло еще одно ДТП с участием рейсового автобуса. Так, в Кирово-Чепецком районе столкнулись общественный транспорт и трактор. Как выяснилось впоследствии, никто из пассажиров не пострадал, а вот водитель спецтехники получил травмы.

Что до более серьезных случаев с общественным транспортом, то их было весьма много в минувшем 2021 году. И все - горящие. К примеру, в конце марта в Кирове вспыхнул на ходу троллейбус, принадлежащий тому же АО «АТП». Несколькими днями позднее во время рейса произошел пожар в пассажирском автобусе, находящемся в ведении другой компании. А в самом конце осени сгорел еще один - прямо напротив горадминистрации.

Стоит отметить, что во всех трех вышеперечисленных случаях никто из пассажиров не пострадал - и все благодаря слаженным действиям экипажа, а также неравнодушных кировчан, оказавшихся рядом.