В Кировской области рейсовый автобус столкнулся с трактором: есть пострадавший

Причины аварии уточняются. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 6 января, в Кирово-Чепецком районе произошло ДТП с пострадавшим. Около деревни Ключи столкнулись рейсовый автобус и трактор «МТЗ».

Как уточнили в УГИБДД по Кировской области, об аварии стало известно в 09.55. Автобус двигался по маршруту «Балезино-Киров». Среди пассажиров пострадавших нет. Их отправили в областной центр другим автобусом.

Водитель трактора получил травмы. Сейчас выясняются обстоятельства и причины аварии.

Напомним, что 4 января на 17-м километре дороги «Южный обход города Кирова» ВАЗ врезался в припаркованный трактор. В ДТП пострадал 33-летний мужчина.