В Кировской области водитель пострадал в ДТП с трактором

Авария произошла в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 4 января, в 21.45 на 17-м километре дороги «Южный обход города Кирова» произошло ДТП с пострадавшим. ВАЗ-21124 врезался в припаркованный на обочине трактор.

Как сообщили в УГИБДД по Кировской области, в аварии получил травмы 33-летний водитель легкового автомобиля. Всего же с 1 по 4 января в регионе зафиксировали 14 ДТП. В авариях погиб один человек, еще 22 получили травмы. В том числе, речь идет о трех несовершеннолетних.

Напомним, в Шабалинском районе насмерть сбили женщину-пешехода. Трагедия произошла 1 января.