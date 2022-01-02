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Происшествия2 января 2022 12:46

В Кировской области 1 января насмерть сбили женщину-пешехода

Она шла по проезжей части
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Трагедия произошла в Шабалинском районе. Фото: vk.com/gibdd43

Трагедия произошла в Шабалинском районе. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области в первый день нового года насмерть сбили женщину-пешехода. Информацию сообщает региональная ГИБДД.

Трагедия произошла 1 января в 18.04 в Шабалинском районе. 64-летняя женщина шла по проезжей части. Ее сбил «Шевроле Клан», двигавшийся в попутном направлении. Скорее всего, водитель просто не заметил женщину. В итоге последняя погибла.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Всего за 31 декабря и 1 января в Кировской области произошло четыре аварии, в которых погиб один человек и пострадали трое.

Напомним, 2 января в нашем регионе также произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь.