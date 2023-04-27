В Кирове в ДТП с автобусом пострадали 22 человека

На месте ДТП работали девять бригад «скорой помощи». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 22 человека. Об этом рассказали в областной травматологии.

На месте происшествия работали девять бригад «скорой помощи», в том числе две реанимационные. На данный момент к врачам обратились 22 человека, в том числе два ребенка. В тяжелом состоянии находится одна женщина, остальные - в удовлетворительном. Пациентам оказали помощь в полном объеме.

Напомним, авария произошла сегодня на улице Производственной: автобус с пассажирами врезался в столб линии электропередачи. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все причины и условия совершения аварии.