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НовостиОбщество27 апреля 2023 13:59

В Кирове в ДТП с автобусом пострадали 22 человека

Среди получивших травмы оказались два ребенка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На месте ДТП работали девять бригад «скорой помощи».

На месте ДТП работали девять бригад «скорой помощи».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 22 человека. Об этом рассказали в областной травматологии.

На месте происшествия работали девять бригад «скорой помощи», в том числе две реанимационные. На данный момент к врачам обратились 22 человека, в том числе два ребенка. В тяжелом состоянии находится одна женщина, остальные - в удовлетворительном. Пациентам оказали помощь в полном объеме.

Напомним, авария произошла сегодня на улице Производственной: автобус с пассажирами врезался в столб линии электропередачи. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все причины и условия совершения аварии.