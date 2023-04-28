«Очнулся в реанимации»: пострадавший пассажир рассказал о страшной аварии с автобусом в Кирове

27 апреля в Кирове автобус с пассажирами врезался в опору ЛЭП. ФОТО: УМВД России по Кировской области

27 апреля в Кирове произошло страшное ДТП: автобус с пассажирами врезался в опору ЛЭП. Число пострадавших достигло 29 человек, получивших травмы различной степени тяжести. «Комсомолке» удалось пообщаться с одним из тех, кто ехал в том злополучном автобусе.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Авария произошла в 15.20 у дома №24в на улице Производственной. По предварительной версии регионального следкома, водитель автобуса не справился с управлением, вылетел с дороги и въехал в столб.

В ДТП чудом никто не погиб. Но без пострадавших не обошлось. На месте ЧП работали девять бригад «скорой». За медицинской помощью обратились 22 человека, среди них два ребенка. Одна женщина оказалась в тяжелом состоянии, остальные - в удовлетворительном.

Утром 28 апреля УМВД России по Кировской области поделилось подробностями происшествия: 29 человек, включая 66-летнего водителя, получили травмы.

ДОМОЙ НЕ ОТПУСКАЮТ

«Комсомольской Правде» - Киров» удалось пообщаться с Максимом Ж. - одним из пассажиров автобуса, попавшего в аварию. Сейчас он находится в больнице.

- Вчера меня привезли в реанимацию, где я провел ночь. Сегодня меня уже перевели в обычную палату. Болят затылок и колени. Вставать не разрешают. Уже очень хочется домой, но пока не отпускают, - рассказал Максим.

К счастью, его травмы оказались не слишком тяжелыми: «переломов нет, только ушибы».

Саму аварию Максим не помнит.

- Я готовился на выход перед остановкой «Веста». Потом в голове какой-то провал. Очнулся я уже с больнице, - делится эмоциями кировчанин.

Редакция «КП-Киров» желает Максиму и всем пострадавшим скорейшего выздоровления!

К СЛОВУ

По факту происшествия возбудили сразу несколько уголовных дел. Областной следком ведет расследование по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В УМВД России по Кировской области завели дело на водителя по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».