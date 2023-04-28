Число пострадавших выросло до 29 человек. Что известно о ДТП с пассажирским автобусом в Кирове

В результате аварии пострадали 29 человек, включая водителя. Фото: ГИБДД Кировской области

27 апреля в Кирове произошло жуткое ДТП: пассажирский автобус врезался в опору линии электропередач. Происшествие вызвало большой резонанс: кировчане, и не только, следят за новостями и обсуждают их уже почти сутки. «Комсомолка» собрала уточненную информацию.

ПОСТРАДАЛИ ПОЧТИ 30 ЧЕЛОВЕК

Авария произошла в 15.20 у дома №24в по улице Производственной. Как полагает Следственный комитет, водитель не справился с управлением и въехал в столб. Столкновение оказалось чересчур жестким, но, к счастью, никто не погиб.

В областном Центре травматологии рассказали, что на месте происшествия работали девять бригад «скорой помощи», причем две из них - реанимационные. За медицинской помощью обратились 22 человека, среди них два ребенка. Одна женщина оказалась в тяжелом состоянии, остальные - в удовлетворительном. Всем пациентам в полном объеме оказали необходимую помощь.

Позднее глава горадминистрации Вячеслав Симаков уточнил, что нескольких пострадавших пришлось госпитализировать. А к утру 28 апреля областное УМВД обнародовало точную цифру пострадавших: 29 человек, включая водителя - 66-летнего мужчину.

НЕИСПРАВНОСТЕЙ НЕ БЫЛО

К слову об этом: как известно, автобус принадлежал городскому маршруту №38, который обслуживает перевозчик ООО «Союз-Авто». Представитель компании рассказал, что утром 27 апреля, перед рейсом, водитель прошел медицинский осмотр. Бытовала версия, что ему могло стать плохо за рулем - подобные инциденты в Кировской области уже случались. Однако после этого заявления она отпала. Да и следствие придерживается версии, что мужчина просто не справился с управлением.

Сам автобус перед выходом в рейс прошел обследование. По заявлению перевозчика, механик при выпуске на линию не обнаружил никаких технических неисправностей.

ДВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛА

По факту происшествия возбудили сразу несколько уголовных дел. Так, областной Следственный комитет начал производство по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователь отделения по расследованию ДТП СУ УМВД России по Кировской области завел дело на водителя по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Помимо того, ГИБДД рекомендовали провести дополнительную ревизию предприятия, осуществляющего перевозку пассажиров в Кирове. Прокуратура также начала проверку, руководство держит на контроле ее результаты.

Вячеслав Симаков добавил, что в ближайшее время состоится внеплановая комиссия по безопасности дорожного движения.