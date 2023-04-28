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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 7:40

Появились уточненные данные о пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Кирове

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кирове выросло до 29 человек
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла днем 27апреля на улице Производственной. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла днем 27апреля на улице Производственной. Фото: ГИБДД Кировской области

Областное УМВД предоставило уточненные данные по ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло в Кирове. Согласно информации ведомства, в аварии пострадали 28 пассажиров и сам водитель автобуса, 66-летний мужчина.

В пресс-службе УМВД добавили, что по факту аварии следователем отделения по расследованию дорожно-транспортных преступлений СУ УМВД России по Кировской области в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, ранее мы сообщали, что по факту аварии Следком Кировской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Сейчас в рамках дел проводятся экспертизы и устанавливаются все обстоятельства случившегося.