Появились уточненные данные о пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Кирове

Авария произошла днем 27апреля на улице Производственной. Фото: ГИБДД Кировской области

Областное УМВД предоставило уточненные данные по ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло в Кирове. Согласно информации ведомства, в аварии пострадали 28 пассажиров и сам водитель автобуса, 66-летний мужчина.

В пресс-службе УМВД добавили, что по факту аварии следователем отделения по расследованию дорожно-транспортных преступлений СУ УМВД России по Кировской области в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, ранее мы сообщали, что по факту аварии Следком Кировской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Сейчас в рамках дел проводятся экспертизы и устанавливаются все обстоятельства случившегося.