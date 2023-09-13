В Кирове осудили водителя автобуса, по чьей вине пострадали более 20 человек

Авария случилась в конце апреля 2023 года. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове вынесли приговор виновнику резонансного ДТП с автобусом. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, авария случилась 27 апреля 2023 года. Водитель автобуса неверно выбрал скоростной режим, в результате чего потерял контроль над управлением, и транспорт врезался в столб. В ДТП пострадали не менее 20 пассажиров, некоторые - весьма серьезно. Травмы двух женщин, 71 и 74 лет, охарактеризовали как повлекшие тяжкий вред здоровью.

Свою вину водитель полностью признал и возместил моральную компенсацию пострадавшим. В итоге суд вынес приговор с учетом всех данных, назначив водителю наказание в виде полугода ограничения свободы.