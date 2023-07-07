Водитель признал вину: завершено расследование ДТП с 29 пострадавшими

Автобус на полном ходу влетел в столб. Фото: УМВД России по Кировской области

В Кирове завершили расследование резонансного уголовного дела о ДТП с автобусом. «Комсомолка» делится деталями.

ВРЕЗАЛСЯ В СТОЛБ

Авария случилась 27 апреля 2023 года, около 15.20 часов.

Автобус 38-го маршрута двигался по улице Производственной (От Щорса к Солнечной).

- В нарушение правил дорожного движения в районе дома № 24в по улице Производственной водитель выбрал скорость движения автобуса, не обеспечивавшую ему возможность постоянного контроля над движением транспортного средства, - сообщил врио начальника отделения СУ УМВД России по Кировской области, майор юстиции Александр Каюмов. - По версии следствия, это стало причиной того, что водитель не справился с управлением автобусом, выехал за пределы проезжей части и наехал на опору линии электропередач.

9 БРИГАД «СКОРОЙ»

Пострадали 28 пассажиров автобуса, в том числе несколько несовершеннолетних. Здоровью двух граждан причинен тяжкий вред. Водитель также был травмирован в этой аварии.

На месте ЧП работали 9 бригад «скорой».

- Вчера меня привезли в реанимацию, где я провел ночь, - делился с «Комсомолкой» один из пострадавших. - Сегодня меня уже перевели в обычную палату. Болят затылок и колени. Вставать не разрешают. Уже очень хочется домой, но пока не отпускают.

Саму аварию парень не помнит.

- Я готовился на выход перед остановкой «Веста», - смог сказать кировчанин. - Потом в голове какой-то провал. Очнулся я уже с больнице.

ПРИЗНАЛ ВИНУ

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Водитель - мужчина 1957 года рождения - свою вину признал. Пояснил, что отвлекся от руля перед моментом столкновения.

Уголовное дело уже передано в прокуратуру с обвинительным заключением.

КСТАТИ

Ранее в Кировской области уже вынесли приговоры по двум ДТП, в которых погибли люди. И в том, и в другом случае виновных отправили в колонию-поселение.