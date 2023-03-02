В Кирове виновник смертельного ДТП получил полтора года колонии-поселения

Смертельная авария произошла в августе 2022 года. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове осудили виновника смертельного ДТП с мотоциклом. Об этом сообщает областная прокуратура.

Авария произошла еще минувшим летом - 29 августа 2022 года. Как установили в суде, 66-летний водитель «Рено Логан» ехал по улице Луганской. Мужчина нарушил ПДД, не предоставив преимущества проезда перекрестка мотоциклисту, в результате чего два транспортных средства столкнулись. Водитель «железного коня» погиб от полученных травм.

Виновник ДТП признал свою вину и раскаялся в случившемся. Он также возместил материальный ущерб и моральный вред. С учетом всех обстоятельств суд назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии-поселении. Мужчина также выплатит семье погибшего миллион рублей.