В Кирово-Чепецке виновника смертельного ДТП отправили в колонию-поселение

Авария с одним погибшим произошла в июне 2022 года. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирово-Чепецке вынесли приговор виновнику смертельного ДТП. Об этом сообщает областная прокуратура.

Трагедия произошла в июне 2022 года вблизи деревни Дресвяново. На участке трассы «Киров-Малмыж-Вятские Поляны» столкнулись встречные «Great Wall» и «Ока». В результате происшествия водитель отечественной легковушки погиб. В аварии также пострадали два пассажира этой машины, в том числе 11-месячный ребенок. Впоследствии выяснилось, что владелец иномарки выехал на встречную полосу, обгоняя попутный транспорт.

Изначально суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. Однако прокуратура подала апелляцию, и решение отменили, после чего материалы вернулись на повторное рассмотрение. В итоге 66-летнему виновнику ДТП вынесли приговор: год лишения свободы с запретом садиться за руль на два года. Мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.