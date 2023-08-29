Кировские загородные лагеря отработали. Роспотребнадзор успел завести 36 дел

92% детей оздоровились без проблем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летняя оздоровительная кампания-2023 завершена. Отдохнуть успели 50 тысяч детей и подростков. Не без проблем.

«Комсомолка» делится цифрами.

ЦИФРЫ О ГЛАВНОМ

- 466 летних оздоровительных учреждений открыли в регионе. Среди них 20 загородных лагерей и одно учреждение внутри санатория;

- у 92% детей есть выраженный оздоровительный эффект;

- 466 раз лагеря проверило региональное управление Роспотребнадзора - эксперты побывали во всех лагерях;

- 1% смывов дали наличие санитарно-показательной микрофлоры;

- 0,8% проб блюд не соответствовали нормам по калорийности и полноте использования продуктов.

В целом в санитарном плане все было благополучно.

К слову, 3 группы детей, отдыхавших в нашем регионе - это ребята из Запорожья и Луганской Народной Республики.

«Луч» под Слободским открылся впервые за 5 лет - затянулся ремонт. Отработал всего одну смену на 50 детей.

ПРОБЛЕМЫ

За лето эксперты возбудили 36 дел об административных нарушениях.

Было немало вопросов по уборке лагерей, размещению и проживанию детей, организации питания, соблюдению санитарного режима.

В конце июне в «Мире» (лагерь в Мурыгине Юрьянского района, принадлежащий центру «Вятские каникулы») была вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ) среди детей. У нее было вирусное происхождение. Работу лагеря пришлось приостановить, а пищеблок и все прочие помещения - дезинфицировать.

За каждым административным делом последовали предупреждения либо штрафы.

Один незаконный лагерь «прикрыла» прокуратура: он работал сам по себе, без проверок органов, на базе частного детского центра.

Некоторыми деталями делились и в Заксобрании. Так, медпункту «Спутника» срочно нужен капремонт и новые холодильники для медикаментов. По словам одного из депутатов, за последние 20-30 лет лагеря мало изменились. Так быть не должно: их нужно ремонтировать, делать современными и безопасными.

НА БУДУЩЕЕ

Роспотребнадзор предлагает вовремя готовить лагеря к сезону (вероятно, были проблемы в нынешнем году). И обязательно вовремя давать заявки в минздрав, чтобы лагерям выделяли квалифицированных медиков, уже имеющих опыт работы с детьми.