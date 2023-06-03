14 подростков с Луганщины привезли в детский оздоровительный лагерь под Кировом

Участниками смены стали одаренные дети, дети из семей военнослужащих и многодетных семей. Фото: kirovreg.ru

На днях 14 подростков из Луганской Народной Республики привезли в детский лагерь «Гагарин» в Слободском районе.

- Это одаренные дети, дети из семей военнослужащих и многодетных семей, - сообщает областное правительство. - В лагере они будут отдыхать до 16 июня. Путевки предоставлены в рамках всероссийского благотворительного проекта «Добро пожаловать».

Кировская область - самый дальний регион, на сегодня присоединившийся к акции. В основном детей из ДНР и ЛНР принимают на смены в Центральной России.

Ребятам из ЛНР, отдыхающим в «Гагарине», также устроят и большую экскурсию по Кирову.

Ранее в нашем регионе продлили сроки выдачи путевок в оздоровительные лагеря детям из семей участников спецоперации.