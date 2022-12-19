«Мы не ожидали такого хорошего отношения»: история семьи, переехавшей из Украины в Кировскую область

Семья без проблем смогла оформить все документы Фото: Александр ГЛУЗ

«Комсомольская правда»-Киров» совместно с областным УМВД продолжает рассказывать о госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Мы поговорили с семьей Костевых, переехавших в Кировскую область из Украины.

ПРИНЯЛИ ХОРОШО И ОТНЕСЛИСЬ ОТЗЫВЧИВО

Евгения и Анатолий переехали из Одесской области в Кировскую с двумя дочерями чуть больше года назад - 13 декабря. Уехали, по собственному признанию, после понимания, что в жизни нужно что-то менять. Регион выбрали неспроста: здесь живет брат главы семейства. Было и жилье, которое супруги купили до переезда. Сразу после приобретения уехали за детьми, а затем вернулись все вместе, чтобы жить в России.

- Мы поддерживали друг друга и настраивались на хорошее, - вспоминает Евгения. - В Украине у нас остались все знакомые, и только это немного беспокоило. В основном были нацелены на лучшее.

Оптимизма прибавило то, как семью встретили в Кировской области. Евгения до сих пор удивлена и благодарна хорошим отношением к себе, супругу и детям. По ее словам, девочек 12 и 5 лет приняли очень хорошо и без проблем как в детсаде, так и в школе. Супруги же с помощью знакомых быстро нашли работу. Теперь Анатолий работает в дорожной службе, Евгения трудится помощником пекаря. С коллективом проблем нет у обоих супругов.

- С документами тоже проблем не было, - замечает Евгения. - Нас везде принимали хорошо и отзывчиво. Честно, мы не ожидали такого отношения - привыкли совсем к другому! Миграционная служба нам очень помогла. Все оказалось понятно и доступно, нам все подсказали и везде провели. В итоге с документами получилось все даже быстрее, чем мы ожидали. Гражданство мы все получили 26 ноября.

Стоит отметить, что всем приезжающим по госпрограмме переселения положены «подъемные». Но семья Костевых не просила денег и не взяла их, решив справиться собственными силами.

ПЛЮСЫ: КРАСОТА ПРИРОДЫ, ЛЮДИ И ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНЫ

Кировская область потрясла семью не только гостеприимством, но и своей красотой. Евгения искренне восхищена природой края и его лесами. И искренне мечтает, когда станет тепло, полюбоваться плавающими островами - достопримечательностью озера Шайтан в Уржумском районе.

А еще семью поразила доступность медицины. Вся семья искренне удивлялась после похода в стоматологию, что платить ни за что не нужно - ни за расходники, ни за услуги. По словам Евгении, в прежнем месте жительства медицина «вроде бы» бесплатная тоже, однако по итогу приходится оплатить в кассе некую сумму.

- В своем большинстве понравилось, конечно, то, что здесь есть свои люди. Если вдруг начнутся какие-то жизненные трудности, то есть и помощь, и поддержка, - говорит Евгения. - Нам очень понравился народ - и встретили, и помогли. Здесь хорошо, и менять место жительства пока точно не хочется.

ВАЖНО

Постоянно или временно проживающие на законном основании в Кировской области иностранные граждане по вопросу участия в Государственной программе могут обратиться в УВМ УМВД России по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Энергетиков, д. 42 (тел. 48-72-38). Постоянно проживающие соотечественники за рубежом и желающие переселиться в область могут подать заявление в консульские учреждения России в стране проживания.