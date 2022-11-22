В Киров приехали 50 переселенцев из ДНР и Харьковской области

Переселенцев встретили на железнодорожном вокзале Кирова. Фото: kirovreg.ru

21 ноября в Киров прибыли 5 граждан Донецкой Народной Республики и 45 человек из Харьковской области. Среди них 9 детей и подростков. 10 человек - люди старше 60 лет. Такие данные приводит Правительство Кировской области.

Переселенцев встретили на железнодорожном вокзале сотрудники ГУ МЧС России по Кировской области, волонтеры. Эвакуированных граждан обеспечили комфортным проживанием и лечением. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

- На этот раз мы подготовили места для прибывших в трех пунктах временного размещения: на базе двух отделений Кировского дома-интерната для престарелых и инвалидов и в гостинице, - прокомментировал зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. - В дом-интернат на Ленина, 200 отправились люди почтенного возраста и члены их семей. Семьи с детьми и трудоспособные граждане будут проживать в отделении дома-интерната для пожилых людей на Колесникова и в гостинице на улице Казанской.

Беженцам окажут всю необходимую социальную, психологическую и медицинскую помощь, а также помогут с трудоустройством.