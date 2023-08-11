В Слободском районе после долгого ремонта открылся лагерь «Луч»

Лагерь был закрыт на ремонт с 2019 года. Фото: kirovreg.ru

В Слободском районе детский лагерь «Луч» принял детей впервые после четырехлетнего ремонта. Подробности сообщили в областном правительстве.

Детский лагерь был закрыт на ремонтные и восстановительные работы с 2019 года. Специалисты восстановили корпуса, санузлы и наружное освещение, обновили крыши зданий, привели в порядок подсобки. В учреждении также модернизировали сеть видеонаблюдения и автоматическую пожарную сигнализацию, установили системы экстренного оповещения и управления эвакуацией при чрезвычайной ситуации.

Лагерь вновь начал прием детей с 10 августа 2023 года. На данный момент в «Луч» отправились 50 ребят. Учреждение проведет в текущем году только одну смену, а в будущем будет работать в штатном режиме и сможет принять 400 детей.