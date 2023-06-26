Работу кировского лагеря «Мир» приостановили до начала следующей смены

Детей, отдыхавших в лагере, вывезут в течение дня. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области приостановили работу детского лагеря «Мир». Об этом стало известно во время еженедельной планерки у Александра Соколова.

Напомним, на минувших выходных отдыхающие в учреждении дети начали массово жаловаться на боль в животе. Пострадавшим оказали всю необходимую помощь, специалисты дали рекомендации и провели дезинфекцию.

Как стало известно на планерке, работу лагеря решили приостановить. Детей развезут, а родители получат компенсацию за неиспользованные дни смены либо смогут отправить ребенка в другое учреждение.

По данным Роспотребнадзора, исследования проб воды и бактериологический анализ показали отрицательные результаты. Вероятнее всего, заболевание занесли извне. В лагере проведут карантинные мероприятия, и он вновь начнет работу к началу следующей смены.