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НовостиПроисшествия24 июня 2023 18:50

В лагере «Мир» под Кировом у детей выявили подозрение на отравление

Сейчас жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает
Анастасия Николаенко
Лагерь продолжает работу в штатном режиме. ФОТО: правительство Кировской области

Лагерь продолжает работу в штатном режиме. ФОТО: правительство Кировской области

Сегодня, 24 июня, у нескольких детей, отдыхающих в лагере «Мир» в Кировской области, выявили подозрение на кишечную инфекцию. Ситуацию прокомментировали в региональном правительстве.

Несколько несовершеннолетних за сутки обратились к медикам с жалобами на боли в животе. По заверениям властей, всем пострадавшим была оказана своевременная помощь.

Специалисты также осмотрели других отдыхающих. Больше подозрений на отравление выявлено не было.

Как сообщили в правительстве, лагерь продолжает работать в штатном режиме. Ситуация находится на контроле профильных ведомств.

Ранее мы рассказали о проверках детских лагерей и пляжей в Кировской области.