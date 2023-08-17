Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 11:47

В Кирове незаконно организовали летний лагерь

Учреждение располагалось на базе частного детского центра
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Проверка выявила множественные нарушения. Фото: прокуратура Кировской области

Проверка выявила множественные нарушения. Фото: прокуратура Кировской области

Как сообщили в областной прокуратуре, об организации стало известно в ходе мониторинга интернета. Выяснилось, что на базе частного детского центра обустроили летний лагерь. В нем на тот момент пребывали 15 детей в возрасте от 6 до 10 лет. Стоимость путевки на одну смену составляла 18 тысяч рублей.

Очная проверка вскрыла неединичные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Руководство также не получило заключение контролирующих органов на организацию летнего детского лагеря, и в реестре подобных учреждений организация не значилась. Работники также не прошли аттестацию и профессиональную гигиеническую подготовку.

Руководству центра внесли представление. Собранные сведения прокуратура направила в областное министерство молодежной политики.