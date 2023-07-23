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НовостиОбщество23 июля 2023 11:40

«Заводите новых друзей». На отдых в Кировскую область приехали дети из Запорожья

Дети из Запорожья отдохнут в лагере под Кировом
Анастасия Николаенко
Ребята отдохнут в загородном лагере. ФОТО: правительство Кировской области

Ребята отдохнут в загородном лагере. ФОТО: правительство Кировской области

В наш регион приехали дети из Запорожской области – территории, частично подшефной Кировской области. Школьники проведут 21 день в оздоровительном лагере.

Прибывших детей лично поприветствовал губернатор Александр Соколов. Он пожелал ребятам хорошего отдыха и приятных воспоминаний.

- Набирайтесь сил, заводите новых друзей и с новыми впечатлениями возвращайтесь домой, - сказал Александр Соколов.

Ранее мы сообщали, что кировские строители будут ремонтировать на подшефной территории детсады и школы.