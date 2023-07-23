«Заводите новых друзей». На отдых в Кировскую область приехали дети из Запорожья

Ребята отдохнут в загородном лагере. ФОТО: правительство Кировской области

В наш регион приехали дети из Запорожской области – территории, частично подшефной Кировской области. Школьники проведут 21 день в оздоровительном лагере.

Прибывших детей лично поприветствовал губернатор Александр Соколов. Он пожелал ребятам хорошего отдыха и приятных воспоминаний.

- Набирайтесь сил, заводите новых друзей и с новыми впечатлениями возвращайтесь домой, - сказал Александр Соколов.

Ранее мы сообщали, что кировские строители будут ремонтировать на подшефной территории детсады и школы.