Кировские строители отремонтируют школы и детсады на подшефной территории

Работы должны завершиться к новому учебному году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строители из Кировской области займутся ремонтом школ на подшефной территории. Об этом рассказали в правительстве региона.

Специалисты-строители отправились из Кирова в Веселовский район Запорожской области 12 июля. Там они проведут текущий ремонт нескольких учреждений - трех школ и одного детсада. Ранее делегация нашего региона побывала на месте, обследовала здания и определила работы, а также нашла подрядчика.

Нашим землякам предстоит привести в порядок кровли зданий, обновить стены и полы, промыть системы теплоснабжения. К началу нового учебного года образовательные учреждения на подшефной территории должны быть готовы.