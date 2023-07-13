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НовостиОбщество13 июля 2023 7:40

Кировские строители отремонтируют школы и детсады на подшефной территории

Они уже отправились в Веселовский район Запорожской области
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы должны завершиться к новому учебному году.

Работы должны завершиться к новому учебному году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строители из Кировской области займутся ремонтом школ на подшефной территории. Об этом рассказали в правительстве региона.

Специалисты-строители отправились из Кирова в Веселовский район Запорожской области 12 июля. Там они проведут текущий ремонт нескольких учреждений - трех школ и одного детсада. Ранее делегация нашего региона побывала на месте, обследовала здания и определила работы, а также нашла подрядчика.

Нашим землякам предстоит привести в порядок кровли зданий, обновить стены и полы, промыть системы теплоснабжения. К началу нового учебного года образовательные учреждения на подшефной территории должны быть готовы.