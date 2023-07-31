Везем трубы, фанеру и наливные полы. Как кировчане восстанавливают Запорожье

Местами работают от фундамента. А срок - 1 сентября. Фото: kirovreg.ru

Кировская область участвует в шефской программе, начатой президентом России Путиным: наш регион оказывает помощь Веселовскому району Запорожья и постепенно восстанавливает инфраструктуру, объекты которой много лет практически не ремонтировались.

«Комсомолка» делится подробностями.

ТРИ ШКОЛЫ И САДИК

В Веселом, Запорожье, Чкалове кировские бригады ремонтируют школы. В последнем - еще и детский сад. Это работы из плана восстановления Запорожской области в 2023-2025 годах.

Сейчас наши строители заканчивают демонтаж особенно изношенных конструкций - окон, дверей, полов. Параллельно готовятся к ремонту помещений: убирают старую краску со стен.

На днях сюда привезли множество необходимых для дальнейших работ стройматериалов. Это наливные полы, трубы, линолеум, керамзит, фанера, цемент, штукатурка, шпатлевка и пр.

Появилась еще одна проблема: пока бригады снимали старые полы и окна, обнаружили в зданиях еще больше дефектов. Документы придется менять и дополнять: нужно заказывать еще больше материалов для отделки помещений, а также ремонта водопроводов, электричества и канализации.

Садик в Чкалове, напомним, особенно проблемный: нужно приводить в порядок фундамент, кровлю, сети отопления и подачи воды.

И тем не менее план - успеть все работы до начала учебного года.

ЧЕМ ЕЩЕ ПОМОГАЕМ

Строительные и отделочные работы - не единственное, чем Кировская область помогает Веселовскому району Запорожья:

- до 1 августа собираем спортивный инвентарь для школ и садика. Кировчане уже принесли более сотни футбольных, волейбольных, баскетбольных мячей. Принести помощь можно в центр «Патриот» (Нововятск, улица Пушкина, 32) и ЦДЮТЭ (Воровского, 16/1);

- на Запорожье уже доставили 3 тысяч книг - детских, художественных, учебных и пр. А автобус, который привез их, останется здесь, чтобы ребятам было на чем добираться до школы;

- 26 детей приехали на каникулы в наш лагерь «Весна» на три недели.

Напомним, куратор восстановительных работ от Кировской области - Игорь Гагаринов. Ради этого поста ему пришлось оставить кресло замглавы администрации Кирово-Чепецка.