Кировчане восстанавливают садик в Запорожской области

Здание много лет простояло без ремонта. Фото: kirovreg.ru
Кировские строители отправились в Веселовский район Запорожья, шефство над которым передали нашему региону. Бригады будут готовить к ремонту детский сад в селе Чкалово.
- Строители обследовали здание, - отчитываются в правительстве Кировской области. - Здесь давно не было ни текущего, ни капитального ремонта. Многие конструкции сильно изношены. Решено в первую очередь привести в порядок систему отопления и водоснабжения, кровлю, фундамент.
Со стен уже убирают старую краску, снимают линолеум, старые двери и окна. Закупают материалы для дальнейшего ремонта помещений. Успеть должны к началу учебного года.
Ранее в Веселовский район доставили партию книг из Кирова.
Школы в самой Кировской области тоже ремонтируют. На это, напомним, заложено 640 миллионов рублей.