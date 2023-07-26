Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость26 июля 2023 15:50

Кировчане восстанавливают садик в Запорожской области

Уже начата закупка стройматериалов
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Здание много лет простояло без ремонта. Фото: kirovreg.ru

Здание много лет простояло без ремонта. Фото: kirovreg.ru

Кировские строители отправились в Веселовский район Запорожья, шефство над которым передали нашему региону. Бригады будут готовить к ремонту детский сад в селе Чкалово.

- Строители обследовали здание, - отчитываются в правительстве Кировской области. - Здесь давно не было ни текущего, ни капитального ремонта. Многие конструкции сильно изношены. Решено в первую очередь привести в порядок систему отопления и водоснабжения, кровлю, фундамент.

Со стен уже убирают старую краску, снимают линолеум, старые двери и окна. Закупают материалы для дальнейшего ремонта помещений. Успеть должны к началу учебного года.

Ранее в Веселовский район доставили партию книг из Кирова.

Школы в самой Кировской области тоже ремонтируют. На это, напомним, заложено 640 миллионов рублей.